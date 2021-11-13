بالفيديو.. مستشار جنائي يحذر من التعامل مع مراكز المساج غير المرخصة

الرياض - محمد عبدالله - علق محمد الغامدي، المستشار في القضايا الجنائية، على بعض إعلانات خدمات المساج الوهمية، محذرا من التعامل مع غير المرخصين منهم تجنبا للنصب أو الابتزاز.



وقال الغامدي خلال حواره ببرنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: إنه يجب التعامل مع المراكز المختصة والمرخصة فقط، موضحا أن أي إعلانات تحتوي على إيحاءات جنسية، فهذا أمر مشكوك فيه، ويجب عدم التعامل مع أي شخص أو مكان غير مرخص أو مجهول.

ولفت إلى أن البعض يقدم خدمة المساج ولكن غير مرخص، وهؤلاء يجب أيضا عدم التعامل معهم، موضحا أن هناك خدمات قد تقدم للنصب والاحتيال سواء الاحتيال المالي أو أمور أخرى.