6 نصائح مهمة من الدفاع المدني عند هطول الأمطار

الرياض - محمد عبدالله - دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، موجّهة ست نصائح للوقاية من أخطارها.

وجاء ذلك عبر تغريدة للدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أرفقت معها انفوجراف يحتوي على 6 نصائح طالبت الجميع باتباعها للوقاية من أخطار الأمطار.

وحذرت الهيئة من الجلوس في مجاري السيول أو عبورها، كما حذرت من المجازفة بعبور مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

وطالبت بعدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، كما حذرت من أنّ المياه قد تغطي جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

وشددت على اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول، فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.

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