بالفيديو..  دكتورة سعودية تبتكر طريقة سهلة وأقل ثمنًا لتشخيص مرض السرطان

الرياض - محمد عبدالله - توصلت الدكتورة دانا السليمان إلى ابتكار طريقة سهلة وزهيدة الثمن لتشخيص مرض السرطان، مستوحية إياها من الرموز الشريطية (باركودز) الموجودة على السلع التجارية.

وابتكرت السليمان طريقة تشخيص تعتمد على مواد متاحة على نطاق واسع، وتقوم على ترجمة نتائج العينات السائلة، مثل البول أو الدم، إلى أنماط سهلة القراءة هي عبارة عن نقاط تظهر على شريحة وتسمح بتشخيص السرطان، في مراحل مبكرة.

وأنهت السليمان عام ما بعد الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في إطار برنامج "زمالة ابن خلدون" الذي يقدم منحاً للنساء السعوديات العالمات، إنها استوحت الفكرة من المشرف على رسالتها للدكتوراه حين قال، "في المستقبل، سنتمكن من فحص اختبار تشخيص كما لو كنا نمسح رمزاً شريطياً". وتضيف، "ظننت أولاً أن الأمر سيحصل في المستقبل البعيد، لكنه كان أقرب مما توقعت".

وترى السليمان أن تبسيط تقنيات الكشف عن السرطان وخفض تكلفتها يمكن أن يؤديا إلى إجراء فحوص على نطاق واسع تسمح بمراقبة تطور المرض وكيفية استجابته للعلاج، ما يسهم بالتالي في زيادة متوسط عمر الإنسان في جميع أنحاء العالم، لا سيما في البلدان التي يصعب فيها الوصول إلى الرعاية الطبية.

وتقول السليمان إنها استطاعت من خلال تجارب تجريها بجامعة الملك عبدالله أن تشخص مرض سرطان الثدي قبل ظهوره.

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