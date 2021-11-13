بالفيديو.. وزير الخارجية بمنتدى باريس للسلام: الدول الغنية مسؤولة عن نقص الغذاء

الرياض - محمد عبدالله - قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، إن مسؤولية الدول الغنية النظر في نقص الغذاء، ومساعدة المزارعين الصغار لإيصال منتجاتهم إلى الأسواق.

وجاء ذلك في كلمة وزير الخارجية في منتدى باريس للسلام، حيث أكد أننا نحتاج إلى مساعدة المزارعين الصغار على تطوير قدراتهم على توصيل أطعمتهم إلى الأسواق.

وأضاف: إذا تصرفنا بطريقة مناسبة نستطيع حل بعض المشاكل التي نواجهها والتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي.

وتابع: كذلك نحن نحتاج إلى النظر في النقص الشديد في الأمن الغذائي، الذي نحن الدول الغنية مسؤولون عنه وعن معالجته.

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