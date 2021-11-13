بالفيديو.. سقوط أمطار غزيرة وسحب منخفضة بجنوب جدة

الرياض - محمد عبدالله - نشر الراصد الجوي عبدالله الحربي، مقطع فيديو، يظهر سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بسحابة منخفضة في جنوب جدة.

وكشف الرحبي في مقطع الفيديو الذي بثَّه على موقع التدوينات «تويتر»، عن سقوط أمطار غزيرة، مع إطلاق أصوات البرق في سماء شاطئ شعاره جنوب جده.

فيما نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أماكن متفرقة في منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، وتستمر حتى مساء اليوم.

وجاء ذلك عبر تنبيه متقدم للمركز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، يشمل (الكامل، خليص، عسفان، مدركة، هدى الشام) حتى الساعة 8 مساءً.

وأضاف في تنبيه متقدم آخر، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل (ثول، جدة، رابغ) حتى الساعة 5 مساءً.

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تنبيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة حتى 8 مساءً