بالصور.. 4 كفاءات جديدة تحصل على الجنسية السعودية

الرياض - محمد عبدالله - صدر الخميس الماضي، الأمر السامي الكريم، بمنح بعض الكفاءات وأصحاب الخبرات المميزة، الجنسية السعودية، وشمل الأمر أربعة من الكفاءات النادرة بمختلف المجالات.

ويأتي الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على السعودية في المجالات المختلفة.

وجاءت الكفاءات الأربعة الحاصلين على الجنسية السعودية كالتالي:-

مناهل عبدالرحمن ثابت

متخصصة في التقنيات الرقمية، ومنحت الجنسية السعودية نظير تميزها في الهندسة المالية، وفي مجال الرياضيات والعلاقات الكميّة، وهي أول عربية تدخل في قاموس العباقرة لعام 2013 وحاصلة على الدكتوراه في رياضيات الكم في سن 28 كأصغر امرأة في العالم تحصل على الدكتوراه في الهندسة المالية.

عاطف ساجد

خبير في التقنيات الرقمية، وتولى العديد من المناصب القيادية في شركات الاستشارات والخدمات المالية، وأسهم في تشكيل البرامج الاستراتيجية لعدد من الجهات الحكومية.

إيهاب خليل

خبير مالي في مجال الأسهم المغلقة وتمويل الشركات، واستراتيجيات الاستثمار، وتقييم وهيكلة الاستثمارات.

عمر ماونس ياغي

عالم في الكيمياء، وأكاديمي وباحث متخصص في الكيمياء، صنف الثاني عالمياً بين أفضل علماء العالم خلال الفترة 1998 -2008، وكذلك ضمن أفضل 10 علماء في الولايات المتحدة الأمريكية حالياً.

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