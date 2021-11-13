بالفيديو.. عفاف البلوي تروى تفاصيل جديدة عن لقائها بالسائحة البريطانية

الرياض - محمد عبدالله - روت عفاف البلوي تفاصيل لقائها بالسائحة البريطانية، وانطباعها عن جبال العلا، وتعامل الشعب السعودي معها.

وقال عفاف البلوي في تصريحات لقناة السعودية، إنها التقت السائحة البريطانية مصادفة خلال سيرها في إحدى المناطق بمدينة العلا، وبعد ترحيبها بها، أبدت السائحة إعجابها بالعباءة التي كانت ترتديها، مما دفعها لشراء مثيلتها، وتتبعها عبر مرشدها لإهدائها إياها.

وأضافت عفاف البلوي، أنَّ السائحة أعجبت بالعباءة ولم يكن لديها سوى خيارين إما أن تقدم لها عباية أو أعطيها عبايتها حتى لا ترد طلبها.

وتقول: السائحة بكت لأنها كانت منبهرة من تعامل السعوديين معها وهذا حسب كلامها أن الكل يعاملها كأنه يعرفها من زمان، بالإضافة إلى إعجابها بجبال العلا المبهرة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق موقفا لإحدى السعوديات مع سائحة بريطانية بمدينة العلا شمال غرب المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة إحضار المواطنة السعودية، زيا جديدا للسائحة البريطانية ومساعدتها في ارتدائه حيث ظهرت معالم السعادة على وجه السائحة.

وأعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بفعل المواطنة، مؤكدين أنها قدمت "صورة مشرقة عن وطنها ودينها".

وقالت المواطنة السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر" تعليقا على مقطع الفيديو: "الحمد لله، تمنيت أن أقدم شي بسيط أمثل به بلدي المملكة العربية السعودية، شعور لا يوصف".