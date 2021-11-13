أزمات وكوارث مكة يدعو للحذر من حالة مطرية بجدة والمحافظات المجاورة

الرياض - محمد عبدالله - أهاب مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، بالجميع أخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض محافظة جدة والمحافظات المجاورة لحالة مطرية.

ودعا المركز إلى ضرورة تجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، وذلك نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة يومي السبت والأحد، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وكانت محافظة جدة قد شهدت، اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة، شملت وادي مريخ، وقويزة، وهدى الشام، ووسط المدينة وغربها وشمالها.

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