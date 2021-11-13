وأضاف أن الحالة المطرية حاليا في جدة تتركز على الجنوب، مبينا أن فرص هطور الأمطار تتضمن الشريط الساحلي الغربي وعلى مناطق تشمل تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وهطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة، شملت وادي مريخ، وقويزة، وهدى الشام، ووسط المدينة وغربها وشمالها.
وكان مركز الأزمات والكوارث بـإمارة مكة قد أهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه
نظرا لتعرض محافظة جدة والمحافظات المجاورة لحالة مطرية اليوم السبت وغدا الأحد حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار هطول الأمطار على جدة حتى يوم غد الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.