دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.
وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر: “عند سقوط الأمطار؛ عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها أو الاقتراب من تجمعات المياه حيث تكون حوافها قابلة للانهيار”.
وطالبت باتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلهون حول تجمعات الأمطار ومراقبتهم بحرص.
13 نوفمبر 2021 – 8 ربيع الآخر 1443 03:55 PM
طالَبَ الجميعَ بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها أو الاقتراببالتزامن مع التقلبات الجوية.. “المدني” ينصح بـ6 إجراءات عند هطول الأمطار
دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.
وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر: “عند سقوط الأمطار؛ عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها أو الاقتراب من تجمعات المياه حيث تكون حوافها قابلة للانهيار”.
وطالبت باتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلهون حول تجمعات الأمطار ومراقبتهم بحرص.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر بالتزامن مع التقلبات الجوية.. "المدني" ينصح بـ6 إجراءات عند هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.