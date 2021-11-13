بالتزامن مع التقلبات الجوية.. “المدني” ينصح بـ6 إجراءات عند هطول الأمطار

محمد بن مسعود - الدمام - طالَبَ الجميعَ بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها أو الاقتراب

‬ دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.

وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر: “عند سقوط الأمطار؛ عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها أو الاقتراب من تجمعات المياه حيث تكون حوافها قابلة للانهيار”.

وطالبت باتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلهون حول تجمعات الأمطار ومراقبتهم بحرص.