فيديو مرعب.. معلق بالطابق الرابع يتلقى رضيعًا من الخامس

محمد بن مسعود - الدمام - خلال حريق نشب في شقة سكنية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يكشف مشهدًا بطوليًا لشاب وهو ينقذ طفلًا رضيعًا خلال حريق نشب في شقة سكنية بمدينة العبور الجديدة شمالي شرق القاهرة.

وتحت عنوان “سوبرمان القليوبية”: نشرت صحيفة “اليوم السابع” على موقعها الفيديو الذي أظهر شابًا يقف على شرفة شقة بالطابق الرابع في أحد العقارات بحي الكرامة في العبور الجديدة، بينما اشتعلت النيران في الطابق الخامس، وفي لحظة مرعبة مد يده وتلقى رضيعًا من أيدي شخصين يعتقد أنهما أبوه وأمه في الشقة التي انتشرت فيها النيران.

وحسب الصحيفة: دفعت السلطات المحلية بسيارتي إطفاء إلى المكان، وجرت السيطرة على الحريق وإنقاذ الأسرة الساكنة في الشقة، إلا أن مالكها تعرض لاختناق نتيجة الحريق، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين بالمعاينة والفحص أن الحريق كان نتيجة حدوث ماس كهربائي بالميكرويف بمطبخ الشقة التي أتت النيران على بعض محتوياتها.