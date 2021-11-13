أمين “الشباب” بحائل: دعم 14 شاب وفتاة متعثرين في قطاع المقاهي بـ 100 ألف ريال (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

كشف الدكتور جمال الرويضي، أمين مجلس الشباب بحائل، وجود 14 شاب وفتاة متعثرين في قطاع المقاهي، تم إقراضهم أكثر من 100 ألف ريال غير مستردة.

وقال الرويضي، في تصريحات متلفزة: “حصرنا جميع المتعثرين وتم تسليم الدعم لهم من أمير المنطقة، وتمت الإجراءات وفق عمل مؤسسي مع الجهات المعنية”.

وتابع: “تجاوز المقعد الواحد 100 ألف ريال، وعدد الشباب الذين شملهم الدعم 14 شاب وفتاة”.