محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
كشف الدكتور جمال الرويضي، أمين مجلس الشباب بحائل، وجود 14 شاب وفتاة متعثرين في قطاع المقاهي، تم إقراضهم أكثر من 100 ألف ريال غير مستردة.
وقال الرويضي، في تصريحات متلفزة: “حصرنا جميع المتعثرين وتم تسليم الدعم لهم من أمير المنطقة، وتمت الإجراءات وفق عمل مؤسسي مع الجهات المعنية”.
وتابع: “تجاوز المقعد الواحد 100 ألف ريال، وعدد الشباب الذين شملهم الدعم 14 شاب وفتاة”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين “الشباب” بحائل: دعم 14 شاب وفتاة متعثرين في قطاع المقاهي بـ 100 ألف ريال (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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