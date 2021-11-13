شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار جدة مستمرة حتى مساء الغد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة جدة منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة شملت عدد من الأحياء في المحافظة مع رياح متوسطة وسواحل منطقة مكة المكرمة وطريق الليث .

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: الحالة المطرية على محافظة جدة مستمرة اليوم وغداً الاحد ، والسحب حالياً موجود على معظم محافظة جدة ، وتشتد الامطار على الأجزاء الجنوبية وعلى سواحل منطقة مكة المكرمة في الشعيبة وطريق الليث ، وتستمر الحالة الى يوم غداً الاحد مع امطار من متوسطة الى غزيرة .

من جهتها باشرت الجهات المعنية في المحافظة متابعة تطورات الحالة الجوية، حيث انتشرت فرق الدفاع المدني، ودوريات المرور أعمالها في الطرق الرئيسية لضمان عدم تعطل الحركة المرورية فيها مع هطول الأمطار، أضافة إلى نشر أمانة جدة لآلياتها لشفط تجمعات المياه من الميادين الرئيسية، والأنفاق