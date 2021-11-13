السلطات السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالخرطوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات:

أطلقت السلطات السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل لها.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، قد دعا إلى تنظيم ما أسماه “مليونية 13 نوفمبر” في ولاية الخرطوم، اليوم السبت، احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وقال التجمع في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر، إن تظاهرات ستخرج من مدينة أم درمان غربي الخرطوم من خلال موكب مركزي سيتوجه من مختلف مناطق المدينة إلى شارع الشهيد عبد العظيم “الأربعين سابقا”، حيث ستكون هناك منصة سيتم من خلالها تلاوة بيان من “تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان الكبرى”.

ودعا التجمع المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية والشعارات الرافضة لما وصفه بـ “الانقلاب”، لافتا إلى أنه سيكون هناك “غرف اسعاف موزعة و متحركة مع المواكب”. كما أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن انطلاق تظاهرات حاشدة في مدينة بحري شمالي الخرطوم على أن تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة والثانية ظهرا، عبر أحياء شمال وجنوب وشرق المدينة.