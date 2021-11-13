اخبار الخليج – «التنمية السياسية» و»دراسات» يطلقان المرحلة الثانية من استطلاع الرأي حول الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - ينفذ معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، خلال شهر نوفمبر الجاري، المرحلة الثانية من استطلاع الرأي بشأن الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، الذي يهدف لقياس وعي الناخبين وتوجهاتهم لانتخابات عام 2022م، من أجل تطوير البرامج والخطط المناسبة لتحقيق مستوى عال من الوعي والثقافة الانتخابية لدى مختلف فئات المجتمع.

ويهدف الاستطلاع إلى تطوير البرامج والفعاليات وفق أسس علمية، ومعرفة أبرز الاحتياجات التوعوية التي يحتاجها الناخبون، إلى جانب تحقيق الشراكة المجتمعية في وضع ملامح الخطة التوعوية لدعم العملية الانتخابية.

كما يهدف الاستطلاع إلى إعداد ناخب مميز في التعاطي الإيجابي مع ممارسة العملية الانتخابية، وتوعية الناخبين بأهمية المشاركة الانتخابية واختيار المرشحين الأكفاء، ويأتي ذلك بما يتوافق مع القواعد والأسس الدستورية والقانونية التي تحكم العملية الانتخابية، ويحقق الرؤية الملكية السامية في مشاركة شعبية واعية ومسؤولة ضمن المسيرة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين.

وسيتضمن الاستبيان الخاص بالاستطلاع عدداً من المحاور الرئيسة التي تشمل؛ تحليل واقع المشاركة الانتخابية في البحرين، وتحديد مستوى الوعي السياسي للناخبين في العملية الانتخابية، وأهمية المشاركة الانتخابية وأثرها في صناعة مستقبل البلاد، وعلاقة الناخب والمرشح وطرق التواصل بينهما.

ويأتي هذا التعاون بين المعهد ومركز (دراسات) انطلاقاً من الإيمان بأهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية المختلفة، بما يحقق أهداف المعهد في نشر الوعي السياسي والديمقراطي بين مختلف فئات الشعب.

ومما يجدر بالذكر أنه قد تم تنفيذ المرحلة الأولى من الاستطلاع خلال العام الماضي 2020م، حيث شمل استطلاع الراغبين في الترشح للانتخابات القادمة ومديري الحملات الانتخابية وفرق العمل، وتم الاستفادة من نتائجه في تطوير المرحلة الشاملة من برنامج درّب2 الذي ينفذها المعهد حالياً.