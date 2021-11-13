بالفيديو.. لماذا تضع المملكة شروطًا أمام دخول الوافدين؟.. أستاذ جغرافية يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف أستاذ جغرافية السكان، دكتور محمد الربدي، عن سبب عدم فتح المملكة أبوابها أمام دخول الوافدين دون شروط.

وأوضح أستاذ جغرافية السكان، أن المملكة بمؤسساتها التخطيطية والهيئات المسؤولة عن التخطيط السكاني، تضع سقفًا لعدد الوافدين مقارنة بنسبة السكان ولا يمكن تجاوزه.

وأضاف "الريدي"، في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن بعض دول العالم تضع نسبة 10% للوافدين من إجمالي عدد السكان، والمملكة تتجاوز هذه النسبة وقد تصل إلى 30%، مؤكدًا أن اقتراب الوصول إلى 50% يعد خللاً.

وتابع: "زيادة الوافدين بنسبة غير محدودة، قد يشكل خللاً في الهوية مستقبلاً على المدى البعيد، فضلًا عن خلل آخر قريب المدى ومتواجد حاليا وهو البطالة بين المواطنين، حتى بين بعض الوافدين أنفسهم".