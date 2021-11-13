تنبيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة حتى 8 مساءً

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أماكن متفرقة في منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، وتستمر حتى مساء اليوم.



وجاء ذلك عبر تنبيه متقدم للمركز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، يشمل (الكامل، خليص، عسفان، مدركة، هدى الشام) حتى الساعة 8 مساءً.

وأضاف في تنبيه متقدم آخر، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( ثول، جدة، رابغ) حتى الساعة 5 مساءً.

اقرأ أيضا

الأرصاد توضح تفاصيل حالة مطرية تؤدي لجريان السيول وتستمر 5 أيام