غدًا.. جامعة الأمير سطام بالخرج تستقبل طلبات المتقدمين للوظائف الشاغرة

الرياض - محمد عبدالله - تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غدًا، استقبال طلبات المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد، لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية حسب المسميات والشروط المعلن عنها.

ودعت الجامعة الرغبين في شغل الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة، التقدم عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة اضغط هنا، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، ويستمر استقبال طلبات المتقدمين حتى يوم الخميس 13-4-1443هـ .

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