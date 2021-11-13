اخبار السعوديه

المسجد النبوي يتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية .

وأوضحت الوكالة أن الدخول سيكون من بعد صلاة العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم "٢٤" والجهة الجنوبية بباب مكة رقم "٣٧" ومن خلال نقطة تجمع رقم (٣ – ٤). 

يذكر أن الدخول كان محصورا للنساء في الفترة الصباحية من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر عبر باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم "٢٤" ومن خلال نقطة تجمع رقم (٤). 

اقرأ أيضًا

«الحج»: إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة للقادمين من الخارج عبر «اعتمرنا» و«توكلنا»

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا