معلم يتبرع لشقيقته بإحدى كليتيه وينهي معاناة 10 سنوات

الرياض - محمد عبدالله - أقدم معلم على التبرع لشقيقته، بإحدى كليتيه، لينهي معاناتها التي دامت لأكثر من عشر سنوات.

ونشر حساب "إدارة تعليم القنفذة" على "تويتر"، تفاصيل الواقعة التي صاحبها تفاعيل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشر الحساب قائلا "المعلم عبدالله صالح البحيري، تبرع لأخته المعلمة عالية صالح البحيري بإحدى كليتيه لينهي بذلك معاناة أخته التي دامت أكثر من عشر سنوات، وهو عمل نبيل وقيمة راقية جسد بها المعلم عبدالله القدوة الحسنة المثل الأعلى في التضحية والإيثار، متعه الله وأخته بالصحة والعافية".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع الواقعة، فعلق الدكتور إبراهيم الحسيني، قائلا: "تجسدت في تضحية فريدة وقصة وفاء.. من السند الحامي والدرع الواقي والأب الثاني(الأخ).. للحُب الطاهر واليد الحانية والأم الثانية (الأخت)، فلك منا أستاذ عبدالله جميل الثناء ومن الله عظيم الجزاء فقد سطرت لنا قصة وفاء مغزاها بعيد المنال يسجله التأريخ وتتناقله الأجيال ".

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