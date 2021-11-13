شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكوارث والأزمات تتابع مسار ومستجدات الحالة الجوية الماطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام اليوم السبت اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالمركز حيث استعرض اخر المستجدات بالحالة الجوية الماطرة على المملكة والظواهر الجوية المحتملة المصاحبة لها كما ناقش الاجتماع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمستفيدة وذات العلاقة وفقاً لآلية التعامل مع الظواهر الجوية واطلع الرئيس التنفيذي على دور الإدارات المختصة وما قدمته من إجراءات متعلقة بالحالة الجوية خاصة التوقعات وبرامج التوعية والإعلام والدعم اللوجستي والتنسيق في سرعة انجاز المعلومات.

وأكد الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام على أهمية تحقيق أقصى درجات الدقة وايصال المعلومات للجهات وكذلك المجتمع وزيادة برامج التوعية والحرص على الجاهزية الكاملة لإدارات المركز في مثل هذه الحالات. مؤكدا أن الحالة مازالت مستمرة على المناطق المتأثرة وتتطلب المتابعة على مدار الساعة موجهاً شكره للجميع على جهودهم المميزة في متابعة الظواهر الجوية ودقة المعلومات التي ظهرت من نموذج العدد السعودي