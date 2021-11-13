محمد بن مسعود - الدمام - أمير سعودي يخرج عن صمته ويتهم حلفاء السعودية بالمتآمرين ويتوعدهم بالخسارة
هاجم أمير سعودي بعض حلفاء المملكة من الدول العربية بسبب سياساتها المتقلبة بحثًا عن نصر مؤقت، سيودي بهم إلى الفشل.
وأثار الأمير سطام بن خالد، جدلًا واسعًا، بتغريدة غاضة على تويتر، قال فيها: ‘‘عندما تتحالف السعودية مع دول شقيقة هي لا تبحث عن مصالحها الخاصة بل على مصالح المنطقة بالكامل’’.. مُضيفًا: ‘‘فنحن بحمد الله الأقوى عسكرياً وأمنياً وسياسياً’’.
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وأضاف: ‘‘تخاذل البعض أو سياسة التقلبات منهم قد يؤتيهم بنصر مؤقت لكن هم الخاسرون على المدى البعيد والأيام ستثبت قصر نظرهم السياسي (و) فشلهم’’.
ولم يوضح الأمير السعودي، المغزى الحقيقي من كلامه، إلا أن متابعين ربطوا بين كلامه والحرب في اليمن، حيث طغت التعليقات بشأن اليمن على مختلف الردود على تغريدته.
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