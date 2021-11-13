“الصحة”: لقاح “كورونا” لا يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: يمكن أخذ الجرعة الثانية بعد ٢١ يوماً على الأقل من الأولى

أكدت وزارة الصحة أنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع (٢١ يوماً) على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.

ولفتت الوزارة في ردها على استفسار إحدى المواطنات عن المدة بين الجرعتين، خاصة أن لديها طفلة بعمر 5 أسابيع، وتقوم بإرضاعها طبيعياً، إلى أنه بشكلٍ عام لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية، ويوصى بإعطاء اللقاح للمُرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم.