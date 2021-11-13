الإصابات تكسر حاجز الـ 2 مليون ونصف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم السبت، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021م.

وأوضح “الإحصاء الخليجي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,525,331 إصابة وذلك حتى 12 من شهر نوفمبر الجاري.

وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2,497,640، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى19,531، وحصل نحو 84,278,838 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في المملكة 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.