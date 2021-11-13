اخبار الخليج – السيف البحريني يختتم البطولة الأولى للمناظرات العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار (حوار) اختتمت بطولة السيف العالمية للمناظرات باللغة العربية، والتي أقيمت في الفترة من 31 اكتوبر إلى 9 نوفمبر 2021، بمشاركة نُخبة من المهتمين في المناظرات العالمية وسط حضور جماهيري كبـير تجاوز الـ 250 طيلة ايام البطولة التي اقيمت عن بعد عبر تطبيق الزووم.

حيث أُقيمت المناظرة النهائية وسط أجواء تنافسية حماسية بين فريقي ميديبايت من الجزائر و فريق رسال من ليـبـيا و انتهت بفوز فريق ميديبايت بالمركز الأول و فريق رسال بالمركز الثاني.

كما نال المتناظر محمد إياد برحايل أفضل متناظر في البطولة.

وأكد التوستماستر فاضل الجميعي (مؤسس و رئيس البطولة) تُعد بطولة المناظرات الأضخم على صعيد الفرق المشاركة وإضافة لأندية التوستماسترز حيث شارك بها 16 فريق يمثلون 10 دول من مختلف انحاء العالم من قارة آسيا و اوروبا و افريقيا، وتواجدت فرق معروفة من الجزائر و تونس و بلغاريا و الهند و ماليزيا، كما تولى تحكيم المناظرات محكمون معتمدون واصحاب خبرات من عدة دول كالبحرين و عمان و اليمن و المغرب و بلجيكا.

مما كان له الأثر الفعال في إثارة التنافس بين المشاركين بمناظرات قوية و متميزة تناولت طرح قضايا مهمة على صعيد الإقتصاد و التعليم و الأسرة و اللغة العربية.

وان إقامة فعالية كبيرة بهذا الحجم تدلل على القدرات القيادية العالية التي يمتلكها الشباب البحريني و الخليجي.

واوضحت كوثر سعيد رئيسة نادي توستماسترز السيف ان النادي سيواصل في المرحلة المقبلة تقديم العديد من الفعاليات بما يواكب الجهود المبذولة للمساهمة في رؤية مملكة البحرين 2030.