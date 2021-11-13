اخبار دوليه – وزير الدفاع الأسترالي: عدم انضمام أستراليا لأمريكا في الدفاع عن تايوان أمر» لا يمكن تصوره»

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون اليوم السبت إنه «من غير المتصور» ألا تنضم أستراليا إلى الولايات المتحدة إذا اتخذت واشنطن إجراءات للدفاع عن تايوان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتخذون «إجراء» لم يحدده إذا استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الراهن بشأن تايوان.

وقال داتون لصحيفة «ذا أستراليان» في مقابلة «عدم دعمنا الولايات المتحدة في أي إجراء إذا اختارت الولايات المتحدة اتخاذ هذا الإجراء أمر لا يمكن تصوره».

وقال الجيش الصيني يوم الثلاثاء إنه أجرى دورية استعداد قتالي في اتجاه مضيق تايوان، بعد أن أدانت وزارة الدفاع الصينية زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها. وقال داتون للصحيفة إن الصين «كانت واضحة جدا بشأن نيتها في دخول تايوان وعلينا التأكد من وجود مستوى عالٍ من الاستعداد وإحساس أكبر بالردع من خلال قدرتنا وهذه هي الطريقة التي أعتقد أننا نضع بها بلدنا في موضع قوة».

ولم تستبعد الصين استخدام القوة لوضع تايوان تحت سيطرتها لكنها قللت من أهمية فكرة أن الحرب وشيكة.