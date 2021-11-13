آل الشيخ لـ«مسلمي كرواتيا»: التحلي بالأخلاق الإسلامية أفضل أساليب الدعوة إلى الله

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضرورة التحلي بالأخلاق الكريمة، مشيرًا إلى أن الإسلام انتشر ‏بالقيم والأخلاق الرفيعة التي حث عليها.

وأشاد خلال كلمة ألقاها في الجامع الكبير بالمركز الإسلامي في العاصمة الكرواتية زغرب، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجمهورية الشيخ عزيز حسانوفيتس، بالنهج الذي يسير عليه المسلمون في كرواتيا لما يتصفون به من صفات الصدق والأمانة واحترام الناس، مشددًا ‏على ضرورة التمسك بمبادئ الإسلام السمحة، وأن العمل بالكتاب والسنة هو سبيل الهداية للطريق الذي يقود المسلم إلى الأمان من الفتن.

وأكد أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، تمدُ يدها للمسلمين في جميع دول العالم، وتحرص على خدمتهم ومد جسور التواصل معهم.

عقب ذلك، أدى وزير الشؤون الإسلامية، والوفد المرافق، صلاة الجمعة في الجامع الكبير بالمركز الإسلامي.