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تنبيه من سحب رعدية ممطرة على ينبع وأملج والوجه خلال ساعات

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الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة على سواحل ينبع وأملج والوجه، خلال الساعات المقبلة.

وتوقع المركز أن تتأثر هذه المحافظات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وغرد المركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: صور الرادارات الآن تبين تواجد السحب الرعديه الممطرة على سواحل #ينبع #أملج #الوجه، ومن المتوقع بمشيئة الله تأثر المحافظات المذكورة بـ #أمطار من متوسطة إلى غزيرة وقد تؤدي الى جريان #السيول خلال الساعات المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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