تنبيهات الأرصاد: 5 مناطق تتأثر بالأمطار والسيول والرياح.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية ونشاط للرياح والأتربة وتساقط للبرد وسيول مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

تساقط البرد وسيول

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مواقع «الرايس، ينبع، النخل، العيص» بمنطقة المدينة المنورة تشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

فيما تشهد مناطق حائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» والحدود الشمالية «طريف، عرعر» والجوف «أبوعجرم، القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في الرؤية.

أمطار رعدية ورؤية متدنية

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن منطقتي مكة المكرمة «أضم، السيل الكبير، الشفا، الطائف، العرضيات، الهدا، قيا، ميسان، الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، عرفات، الكامل، خليص، عسفان، مدركة، هدى الشام» والمدينة المنورة «العلا، بدر، طاشا» تشهدان هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

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