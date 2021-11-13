القيادة تُهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء في اليابان

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للسيد فوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء في اليابان.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد فوميو كيشيدا، أعرب خلالها عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

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