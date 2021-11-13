الوكالة الأوروبية لحماية الحدود: يجب الاستعداد لمزيد من المهاجرين عبر بيلاروسيا

محمد بن مسعود - الدمام - صرح مدير الوكالة الأوروبية لحماية الحدود “فرونتكس”، فابريس ليجيري، أن على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا لمواجهة زيادة في أعداد المهاجرين إليه، حيث من المقرر أن يستمر وصول الكثيرين من الشرق الأوسط عبر بيلاروسيا لفترة طويلة.

وقال ليجيري في مقابلة مع “رويترز”، الجمعة، “يمكننا أن نرى من تحليلنا للمخاطر أن جميع العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة لا تزال قائمة”.

وأضاف أن “الأمور لا تتحرك أو لا تتراجع … علينا أن نكون مستعدين لمواجهة هذا الوضع لفترة طويلة”.

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وأشار إلى أنه على الرغم من أن الوكالة لم ترسل جنودًا على الأرض لدعم بولندا وسط التوترات المتصاعدة على حدودها مع بيلاروسيا، لكنها تدرس تقديم صور من الأقمار الصناعية لها لمساعدتها في التعامل مع أزمة المهاجرين.

ولفت مدير الوكالة إلى وجود خطط لمساعدة بولندا في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

ووفقا له فإن الأزمة تحمل طابعا جيوسياسيا، وأن هناك حاجة إلى قرار سياسي لمعرفة الدعم الذي قد تحتاجه دول مثل بولندا.

يذكر أن المندوب الدائم لبيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، كان قد أكد أمس أن الوضع متوتر على حدود بيلاروسيا، حيث تقوم الدول المجاورة بحشد المعدات العسكرية قبالة الحدود؛ لافتا إلى أن أي خطأ قد يؤدي إلى عواقب مأساوية.

يأتي ذلك على خلفية توجه آلاف المهاجرين، نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

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