«بي نت»: البدء بتنفيذ خدمة تغيير مزود الإنترنت الثابت

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة بي نت، الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في مملكة البحرين، والتي تم إطلاقها في أكتوبر 2019، عن البدء في تنفيذ و طــرح ميزة إمكانية نقل خدمة الإنترنت الثابت «البرودباند» والتي من شأنها أن تُمكِّن المستخدم النهائي من نقل خدمة البرودباند إلى مزود الخدمة المفضل بحد أدنى من انقطاع الخدمة مع إمكانية الإحتفاظ بالرقم ذاته.

‏‎ولتغيير مزود الخدمة، يتعين على الزبائن التواصل مباشرةً مع الشركة الجديدة التي يرغبون بالتعامل معها لتتم عملية النقل، وسيتواصل مزود الخدمة القديم مع الزبائن فيما بعد لتزويدهم بالفاتورة النهائية حتى تاريخ نقل الخدمة، الأمر الذي يُسهم بشكل أساسي بإزالة حاجز كبيــر مــن أمــام المنافسة الفعالة والمستدامة بيــن مزودي الخدمــة.

‏‎الجدير بالذكر ان بي نت قد بادرت بتقديم هذه العملية إلى قطاع الاتصالات في المملكة، وفقًا للطلبات التي قدمها مزودو الخدمة المرخص لهم ، حيث باشرت بي نت فوراً بالتنفيذ بعد حصولها على موافقة القطاع وذلك حسب الخطة الزمنية التي وضعت للتنفيذ.

‏‎وبهذه المناسبة قال أحمد جابر الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة بي نت: «إننا نسعى في «بي نت» من خلال تقديم عملية النقل الى تحقيق أحد اهدافنا الاسترتيجية والمتمثلة في ضمان تنافسية قطاع الاتصالات في مملكة البحرين وآليات التكيف مع السوق من خلال تسهيل وتشجيع المنافسة العادلة بين مزودي الخدمة المحليين، كما ستواصل بي نت العمل على تعزيز هذه العملية بهدف تحقيق عملية نقل سلسة بحد أدنى من الانقطاع، حيث أننا نضع دائماً نصب أعيننا تقديم أفضل الخدمات لتحسين وتعزيز تجربة المستخدم النهائي.»