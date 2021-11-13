محمد بن مسعود - الدمام - ما هي مهيجات القولون العصبي التي يجب عليك تجنبها؟ وما المهدئات بالمقابل؟ إليك أهم المعلومات.

مهيجات القولون العصبي: تعرف عليها

قد يهمك ايضاً

معرفتك للأمور التي تزيد من تهيج القولون لديك تمكنك من وضع خطة للحد من هذا التهيج والأعراض المرافقة له، مثل: الإمساك، والإسهال، والغازات، والانتفاخ، والام البطن. لذلك أبرز مهيجات القولون العصبي ونصائح أخرى مهمة نقدمها لك في المقال الاتي:

مهيجات القولون العصبي: الغذاء

تقسم الأطعمة المهيجة للقولون العصبي كالاتي:

1. مهيجات القولون العصبي المصحوب بالإسهال

الأطعمة التي قد تجعل من حالة الإسهال المرافق للقولون العصبي أكثر سوءًا تشمل ما يأتي:

الإكثار من الألياف وخاصة الألياف غير الذائبة في الماء، مثل: قشور الفواكه، والخضراوات.

الأطعمة الدهنية مثل اللحوم التي تحتوي نسب عالية من الدهون أو الألبان الدهنية.

مشتقات الألبان وخاصة عند المرضى الذين يعانون من عدم القدرة على تحمل اللاكتوز.

الأطعمة التي تحتوي على القمح، خاصة عند المرضى الذين لديهم حساسية من الغلوتين.

المشروبات التي تحتوي الشوكولاتة أو الكحول أو الكافيين أو سكر الفركتوز.

2. مهيجات القولون العصبي المصحوب بالإمساك

الأطعمة التي قد تجعل من حالة الإمساك المرافق للقولون العصبي أكثر سوءًا تشمل ما يأتي:

المشروبات الغازية: لأنها تحتوي على الفركتوز والسوربيتول غير الصديقين للقولون العصبي.

الفاصولياء: تعد الفاصولياء من الحبوب الغنية بالألياف إلا أنها قد تسبب الغازات التي قد تزعج الجهاز الهضمي بشكل عام.

القمح والشعير: نظرًا لاحتوائها على الغلوتين الذي قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية عند الأفراد المهيئين جينيًا.

منتجات الألبان: قد تزيد من اضطراب الجهاز الهضمي بسبب وجود اللاكتوز، إلا أن الزبادي قد يكون استثناء.

مهيجات القولون العصبي: الأدوية

يمكن أن تسب بعض الأدوية الإمساك أو الإسهال مما يزيد من تهيج القولون واضطراب الجهاز الهضمي بشكل عام، منها ما يأتي:

المضادات الحيوية المستخدمة لفترة طويلة من الزمن.

أدوية الاكتئاب ثلاثية الحلقات، مثل أميتريبتيلين (Amitriptyline).

الأدوية التي يدخل في تصنيعها السوربيتول، مثل شراب السعال.

مهيجات القولون العصبي: المشكلات نفسية

من المهيجات النفسية للقولون العصبي التوتر والقلق والخوف وقد تأتي هذه المشاعر من مصادر عديدة منها ما يأتي:

مكان العمل.

مشكلات في المنزل.

عوائق مالية.

خروج مجريات الحياة عن السيطرة.

طرق تهدئة القولون العصبي

بعد أن تعرفت على مهيجات القولون العصبي، لا بد من معرفة طرق تهدئة القولون العصبي، ومنها:

الإكثار من شرب الماء أي بما يعادل 8 أكواب يوميًا والابتعاد عن شرب الكافيين والكحول.

الاعتدال في تناول الألياف ضمن الوجبات الغذائية، مثل: الفواكه، والخضراوات، والحبوب، والمكسرات.

ممارسة تقنيات الاسترخاء والتأمل أو ممارسة الرياضة بانتظام لتقليل القلق والتوتر.

تناول الأدوية المضادة للتشنج التي تقلل من تقلصات البطن مما يقلل من الألم والأعراض الأخرى بعد استشارة الطبيب.

تناول الملينات قد تساعد في علاج الإمساك المرافق للقولون العصبي والأدوية المضادة لحركة وتقلصات عضلات الأمعاء التي قد تقلل من الإسهال المرافق للقولون العصبي.

نصائح للتخفيف من تهيج القولون العصبي

قد يساعد اتباعك لبعض النصائح والتوصيات في تخفيف حالة تهيج القولون لديك أو منع حدوثه، من هذه النصائح ما يأتي:

لا تؤجل أو تفوت وجبة من وجباتك اليومية.

حاول أن تحضر وجباتك في المنزل وبمنتجات طازجة.

التزم بممارسة التمارين الرياضية قدر الإمكان.

تناول الوجبات في نفس الوقت كل يوم.

تجنب أكل أكثر من 3 حصص من الفاكهة في اليوم.

اكتب الأطعمة التي تهيج القولون لديك كي تتجنبها في المرات القادمة.

تجنب تناول الطعام في وجود ضغوط أخرى كالعمل أو القيادة.

ابتعد عن التدخين وشرب الكحول.

قلل من الشاي والقهوة إلى أقل من 3 أكواب في اليوم.

تجنب تناول الطعام الساخن أو البارد جدًا.