دبلوماسي يكشف الدافع وراء تطوع مئات الآلاف من الإثيوبيين في الجيش

محمد بن مسعود - الدمام - كشف دبلوماسي إثيوبي الدافع الحقيقي لتطوع مئات الآلاف من أبناء وطنه للانضمام إلى الجيش، وذلك في ظل مواجهات مع جبهة تحرير تيغراي.

© REUTERS / TIKSA NEGERI

وصرح السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، فيتسوم أريغا، لوكالة “سبوتنيك” بأن تطوع مئات الآلاف من الإثيوبيين للخدمة العسكرية جاء بعد دعوة وطنية للدفاع عن البلاد من جبهة تحرير تيغراي الشعبية المتمردة.

وأوضح أريغا أن بلاده “ليس لديها نظام تجنيد إجباري، لذلك فإن مئات الآلاف الذين انضموا إلى قوات الدفاع هم جميعا متطوعون، كما أن عدد المتطوعين في قائمة الانتظار يتجاوز عدد أولئك الذين انضموا بالفعل”.

يذكر أنه في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن البرلمان الإثيوبي حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في جميع أنحاء البلاد حيث هدد متمردو الجبهة الشعبية لتحرير تيغري بالتقدم نحو العاصمة أديس أبابا.

وبموجب إعلان الطوارئ، يحق للحكومة اعتقال أي شخص يشتبه في تعاونه مع الإرهابيين، فيما صنفت الحكومة الإثيوبية الجبهة الشعبية لتحرير تيغري كمجموعة إرهابية.

وأضاف أريغا إن “الإرهابيين المتحالفين مع جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري وحلفاؤها يتسللون إلى القرى ويذبحون المدنيين الأبرياء وينهبون ممتلكاتهم ويقتلون ماشيتهم، جميع الإثيوبيين غاضبين من جرائم الإرهابيين ومصممين على هزيمتهم”.

ويشهد شمال إثيوبيا صراعًا داخليًا منذ نوفمبر الماضي، حيث اتهمت الحكومة المركزية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية وشن عملية مضادة في منطقة تيغراي. استمرت المواجهات بين الطرفين منذ ذلك الحين، رغم وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة في يونيو/ حزيران.