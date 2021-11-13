"يا محلى النجوم على كتفك"…الملكة رانيا تستقبل نجلها الأمير الحسين بالأحضان…فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت الملكة رانيا العبد الله، نجلها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحفاوة بعد ترفيعه لرتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية.

وقلد الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، الأمير الحسين الرتبة العسكرية الجديدة.

وظهرت الملكة رانيا في مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل، وهي تستقبل نجلها صحبة والده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مستقبلة إياهما بالأحضان.

ونشرت الملكة صورة جمعتهم قائلة “يا محلى النجوم على كتفك، مبارك ترفيعك ومبارك لرفاقك. فرحتي من فرحة أهاليهم، عين الله ترعاكم جميعا”.

وتخرج ولي العهد الأردني في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في 2017. وحصل على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوّات البحريّة، والطيران العمودي.

ونشر الملك عبد الله تغريدة جاء فيها “ولدي الحسين، تمنياتي لك بالتوفيق والسداد بمناسبة ترفيعك إلى رتبة نقيب في الجيش العربي المصطفوي، لتمضي إلى الأمام مع رفاق السلاح وتبقى الفارس الهاشمي الذي نذرته لخدمة وطنه وشعبه الأردني الوفي وأمتيه العربية والإسلامية”.