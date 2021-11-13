[دي ماريا] يقود الأرجنتين للفوز على أوروغواي

|محمد بن مسعود - الدمام - من لقاء الأرجنتين وأورغواي (رويترز)
الملعب:
بدأت الأرجنتين المباراة دون القائد ليونيل ميسي، لكن لمسة ساحرة من آنخيل دي ماريا، كانت كافية لمنحها فوزاً مستحقاً 1-0 على أوروغواي، في تصفيات كأس العالم في مونتيفيديو.
أرسل دي ماريا تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعيداً عن متناول فرناندو موسليرا، بعد 6 دقائق فقط من البداية، ليمنح الفريق الزائر الثلاث نقاط.
ورفع الفوز رصيد الأرجنتين إلى 28 نقطة في المركز الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، متأخرة بفارق 6 نقاط عن المتصدرة البرازيل المتصدرة، والتي فازت على كولومبيا، لتصبح أول فريق من أمريكا الجنوبية يحجز مقعده في نهائيات 2022.
وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشرة، ويخوض صاحب المركز الخامس ملحق عالمي.
وظل رصيد أوروغواي 16 نقطة في المركز الرابع، متساوية مع تشيلي وكولومبيا، بينما تحتل الإكوادور المركز الثالث.
(رويترز)
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