اخبار الخليج – الارصاد: معتدل مع بعض السحب أحياناً

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع لهذا اليوم، السبت، في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب أحياناً.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80 % والصغرى 20 %.