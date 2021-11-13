هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية على محافظتين بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، من أمطار رعدية على محافظتي العلا والعيص، بمنطقة بالمدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة تبدأ الساعة الـ ٧ صباحا، وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
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