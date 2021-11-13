وظائف شاغرة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس:

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً، في استقبال طلبات المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد، لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية حسب المسميات والشروط المعلن عنها.

ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة، التقدم عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa/ وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

ويستمر استقبال طلبات المتقدمين حتى يوم الخميس 13-4-1443هـ .