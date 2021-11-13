لأول مرة.. فلكية جدة توثق سقوط نيزك قرب أحد المظليين

الرياض - محمد عبدالله - نشرت الجمعية الفلكية بجدة، الجمعة، صورة ومقطع فيديو وثقت من خلالهما حادثة سقوط نيزك بعد انتهاء مرحلة الاحتراق.

وقالت فلكية جدة، في تعليقها على الصورة ومقطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "9 سنوات على حادثة توثيق سقوط نيزك عن قرب للمرة الأولى على الإطلاق وهو يتحرك عبر السماء بعد انتهاء مرحلة "الاحتراق" ودخوله مرحلة " التحليق المظلم".

وأضفت فلكية جدة أن ذلك يعني أنه كان يتحرك بدون توهج وهي المرحلة الأخيرة قبل سقوطه على سطح الأرض وكاد أن يصطدم بأحد المظليين.

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