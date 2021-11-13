«الدفاع المدني» يُسيطر على حريق محول توزيع كهرباء بحي الشوقية في مكة

الرياض - محمد عبدالله - سيطر الدفاع المدني في العاصمة المقدسة على حريق محدود في محول توزيع كهرباء بحي الشوقية.

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.

وكانت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت في مركز لصيانة السيارات.

وأوضح الدفاع المدني، عبر تويتر، أن مدني المدينة المنورة أخمد حريقًا نشب في مركز لصيانة السيارات، ولم ينتج عنه إصابات.

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