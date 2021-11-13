قصة ابتزاز سبعيني بصور ومقاطع خادشة من أحد مقدمي خدمات المساج

الرياض - محمد عبدالله - روى محمد الغامدي المحامي والمستشار في القضايا الجنائية قصة ابتزاز مواطن سبعيني وقع ضحية مروجي خدمات المساج غير المرخصين.

وقال الغامدي، لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن هذا الشخص السبعيني وقع ضحية ابتزاز بعد استدراجه وتصويره في أوضاع مخلة وتهديده بإرسال مقاطع الفيديو لأقاربه".

وتابع المحامي الغامدي أن السبعيني اضطر لدفع أكثر من 150 ألف ريال في أقل من ثلاثة أشهر، واضطر في النهاية للجوء للقضاء بعد أن تحصلوا منه على قرابة 180 ألف ريال.

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