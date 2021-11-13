محمد بن مسعود - الدمام - بعد رفضها الإنسحاب من الحديدة..التحالف يهدد ألوية التهامية والعمالقة بالقصف الجوي
كشفت مصادر إعلامية، عن تهديدات أطلقتها قوات التحالف، امس الخميس ، على ألوية العمالقة والتهامية التي رفضت الانسحاب من عدة مواقع في جنوب الحديدة بقصفها بالطائرات الحربية في حال لم يستجيبوا للتوجيهات بالانسحاب.
وقال هشام الزيدي، مذيع قناة بلقيس، إن التحالف هدد باستخدام الطيران الحربي لقصف مواقع قوات العمالقة والتهامية.
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وأكد الزيادي، في تغريدة على حسابه بتويتر، الأنباء المتداولة عن انسحاب قوات طارق من جنوب الحديدة تمهيدًا لتسليمها لقوات صنعاء.
ومن جهته، وصف نبيل الصوفي، مستشار طارق صالح الإعلامي، عملية الانسحاب بـ”إعادة التموضع” معتبرًا أن ذلك يعد من قبيل تنفيذ قواتهم لبنود اتفاق السويد الذي اتهم أطراف لم يسمها بتدبيره، في محاولة منه تحميل مسؤولية هذه الخطوة “الشرعية”.
ووصف الصوفي عملية الانسحاب بـ”إعادة التموضع” ملمحا إلى أنه ناتج عن استكمال تنفيذ اتفاق السويد الذي اتهم اطراف لم يسميها بتدبيره في إشارة إلى الإصلاح.
وكانت وسائل إعلامية قد تداولت أنباء عن انسحاب قوات طارق صالح، قائد ما يسمى بالقوات المشتركة الموالية للإمارات في الساحل الغربي، بشكل مفاجئ من أكثر من 16 موقعًا عسكري جنوبي مدينة الحديدة، مشيرة إلى اتفاق تم إبرامه بين قوات صنعاء وطارق لإخلاء مناطق جنوب الحديدة واعتبارها منطقة منزوعة السلاح، شريطة انسحاب الفصائل الموالية للإمارات إلى مناطق تمركزها في المخا والخوخة.
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