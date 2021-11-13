العدل الأمريكية: مساعد ترامب السابق بانون يتهم بعدم احترام الكونغرس

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن المستشار للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ستيف بانون، يُتهم بعدم الاحترام الكونغرس بسبب رفضه حضور جلسات الاستماع حول اقتحام مبنى الكابيتول.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع الوزارة: “تتهم هيئة المحلفين الكبرى بانون بعدم احترام الكونغرس بسبب رفضه الحضور باستدعاء وتقديم مستندات”.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
هذا واقتحم مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن تجمع الآلاف رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وعطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن الانتخابي.
وقرر مجلس النواب بالكونغرس عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد. ولكن مجلس الشيوخ برأ ترامب لاحقا.
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