محمد بن مسعود - الدمام - مصر تصحى على جريمة مروعة تهز البلد .. والمفاجأة في هوية الجاني والضحية
شهدت محافظة الجيزة في مصر، جريمة مماثلة بحق طفلة لا يتعدى عمرها 5 سنوات.
في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في قسم كرداسة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة في أحد الشوارع وعليها آثار تعذيب وكدمات.
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وقال شهود لأجهزة الأمن إنهم اكتشفوا الجثة ملقاة وسط مخلفات أخشاب بجوار إحدى المقاهي الشعبية قرب الطريق الدائري، مؤكدين أن الطفلة ليست من سكان المنطقة، بحسب العربية نت.
إلى ذلك، قام رجال المباحث بفحص بلاغات التغيب التي تلقوها خلال الفترة الأخيرة، لمعرفة هوية الطفلة.
وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة تعرضت لتعذيب وحشي، ما تسبب في وفاتها حيث قام القاتل بالتخلص من جثتها في أحد الشوارع.
كما أظهرت التحريات اعتياد زوج الأم على ضرب الطفلة وتعذيبها ما تسبب في وفاتها، واستعانته بنجله ليتخلص من الجثة ليبعد الشبهات عنه.
إلا أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بالجريمة اعترفوا بارتكابها بحجة تأديبها، وقامت القوات بتحرير محضر بالواقعة واستكمال التحقيقات.
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