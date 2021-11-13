حكايات الرعب والتسلية.. أسطورة صخرة «أم عياش» بالقريات

الرياض - محمد عبدالله - عرض تقرير لبرنامج "MBc في أسبوع"، حكاية شعبية من الزمن القديم لصخرة "أم عياش" التي تتربع فوق صبخة بالشمال السعودي بالقريات، حيث ارتبطت بأساطير تنوعت بين التسلية والتخويف، واقترن اسمها بإلحاق الشر والأذى لمن يمر بجوارها كما تقول الأسطورة.

حكايات الرعب القديمة عن هذه الصخرة، وموقعها المميز بالقرب من قرية أثرية، جعل منها مزارًا سياحيًا يستهوي المصورين والرسامين.

يقول حابس الفندي، الباحث في قصص آثار الشمال السعودي، إن صخرة "أم عياش" عبارة عن تكوين جيولوجي غريب يختلف عن تكوين صخور المنطقة المحيطة بها، ما جعلها معلمًا مميزًا، مشيرًا إلى أنها أطلق عليها هذا الاسم لكونها كانت مقدسة في زمن قديم وكانت تقدم لها القرابين بحسب بعض الروايات القديمة.

وأضاف "الفندي"، في تصريحات لبرنامج "MBc في أسبوع"، أن هذا الصخرة اكتسبت مكانتها من موقعها الجغرافي المميز كما تغزل فيها شعراء واجتذبت الكثير من الرسامين، مشيرًا إلى أن هناك روايات تتوقع أنها نيزك وقع من السماء وتشكل على هذه الهيئة.

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