باحث اجتماعي: المتبرع أصبح متأكدا من وصول تبرعه إلى المستفيد

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث الاجتماعي، عبدالعزيز المبارك، إنه في ظل الربط الحكومي للتقنية، أصبح المتبرع متأكدًا من وصول تبرعه إلى المستفيد.

وأضاف المبارك، خلال مداخلة هاتفية مع «نشرة التاسعة» على قناة «الإخبارية»، حول الربط بين الجهات الخيرية، أن الربط بين الجهات المختصة يحث المواطنين على فعلهم للخير.

وأضاف أن الربط بين الجهات المختصة يشمل تقنين هذه الإجراءات وحصانتها ووضعها تحت الرقابة الصارمة، فصار المتبرع مطمئن جدًا إلى أين تذهب تبرعاته، بعد أن كان البعض يخشى ان تذهب أمواله إلى جهات غير معلومة.

وأشار إلى أنه الأن مع الربط الحكومي الشامل صار هناك ضبط وربط، كما أصبح المتبرع متيقنا من ان تبرعه يصل إلى المستفيد فعلا، وفق قنوات حكومية رسمية منضبطة.