محمد بن مسعود - الدمام - حسن نصر الله يعترف بشيء خطير.. ويدلي بتصريحات جديدة بشأن قضية جورج قرداحي والأزمة بين لبنان ودول الخليج

تفاخر الأمين العام لـ“حزب الله” اللبناني المدعوم من إيران، حسن نصرالله، اليوم الخميس، بالتحكم في قرار الحكومة اللبنانية وفرض الإملاءات عليها بالقوة.

وقال “نصرالله” في كلمة تلفزيونية ألقاها إلى أنصار “حزب الله” في لبنان: إنه وقف ضد قرار استقالة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي هاجم السعودية والإمارات.

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واعترف الأمين العام لـ“حزب الله”، بأن حزبه يتحكم في لبنان، وهو ما ظهر في تعطيل عمل الحكومة بسبب رفض التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي يثبت إدانته.

وتثبت تصريحات “نصرالله” ضعف الحكومة اللبنانية الحالية في اتخاذ القرار، وتعنت “حزب الله” في حل الأزمة بين لبنان ودول الخليج، رغم تصريحات “قرداحي” التي اعتبرتها السعودية ودول خليجية إساءة وغير مسؤولة.

ويؤكد محللون أن السعودية لن تقبل الإساءة لها من أي ” كائنًا من كان” وأنها لن تتراجع وتتنازل في العقوبات التي فرضتها على لبنان بسبب تحكم “حزب الله” في قرار الحكومة اللبنانية وتصريحات “قرداحي” ضد المملكة .