محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تعلق على انسحابات الساحل الغربي وتؤكد بأنه ليس لها علم بذلك
قالت بعثة الأمم المتحدة بالحديدة : تتابع أونمها التقارير المتعلقة بانسحاب القوات المشتركة من مدينة الحديدة وجنوب المحافظة وصولا للتحيتا، وسيطرة أنصار الله على المواقع التي أخلتها القوات المشتركة. ولم يكن لدى أونمها أي علم مسبق بتلك التحركات.
واضافت: تقوم أونمها بالتنسيق ما بين الأطراف للتوصل إلى الحقائق وتدعو لضمان أمن وسلامة المواطنين في مناطق تغير خطوط التماس.
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واختتمت:التقارير التي تشير إلى وقوع ضحايا من المدنيين جراء الضربة الجوية في التحيتا تثير القلق.
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