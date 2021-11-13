أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - 04-08-1443 02:55

صدى تبوك – التحرير



هطلت قبل قليل أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة على منطقة تبوك والقرى التابعة لها جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد

حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك تشمل محافظات الوجه وأملج حتى الساعة 12 مساءً.

ونشر المركز صوراً للرادارات تبين تواجد السحب الرعديه الممطرة على سواحل محافظات أملج والوجه والتي يتوقع تأثرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وقد تؤدي الى جريان السيول خلال الساعات القادمة.